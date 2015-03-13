Четыре передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин оформил покер из голевых передач. Он помог отличиться Даррену Рэддишу, Брэндону Хагелю, Брейдену Пойнту и Оливеру Бьеркстранду. "Тампа" одержала вторую подряд победу и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 28 матчей, забросил 13 шайб и отдал 27 голевых передач. Форвард идет на девятом месте в общем зачете бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / SPORTSNET