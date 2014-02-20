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Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"

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Форвард забросил шайбу в пустые ворота гостей.

"Вашингтон" одержал разгромную победу над "Филадельфией" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил шестую шайбу в пустые ворота гостей в концовке встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 6 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Ранее мы сообщали, что два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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