Два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Нью-Джерси"

"Тампа" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал две голевые передачи, с которых отличились Брейден Пойнт и Джейк Гюнцель.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 6 матчей и набрал 12 очков.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" разгромили "Монреаль", Панарин набрал одно очко.
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все