Два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Нью-Джерси"

Россиянин отметился двумя голевыми передачами.

"Тампа" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал две голевые передачи, с которых отличились Брейден Пойнт и Джейк Гюнцель.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 6 матчей и набрал 12 очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" разгромили "Монреаль", Панарин набрал одно очко.

Видео: YouTube / SPORTSNET