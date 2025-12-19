Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Чикаго"

Россиянин набрал 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал разгромную победу над "Чикаго" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде. "Вашингтон" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 52 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 45 матчей, забросил 19 шайб и отдал 19 голевых передач. Россиянин идет на 51-м месте в рейтинге бомбардиров регулярного чемпионата.

