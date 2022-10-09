  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:38
135
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"

0 0

Форвард забросил две шайбы в трех предсезонных матчах.

"Вашингтон" одержал победу над "Коламбусом" в овертайме со счетом 4:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Одну из шайб в составе хозяев забросил нападающий Александр Овечкин. Россиянин отметился результативным действием в конце первого периода. Ему помог забить форвард Евгений Кузнецов. Всего на его счету две шайбы в трех предсезонных матчах.

Отметим, что первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" сыграет 13 октября на домашней арене против "Бостона".

Ранее мы сообщали, что три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк коламбус блю джекетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии