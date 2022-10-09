Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас"

Россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу.

"Миннесота" обыграла "Даллас" со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал три очка. Россиянин оформил дубль, а также помог отличиться Матсу Цуккарелло.

Отметим, что первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" проведет 14 октября на домашней арене против "Айлендерс".

Ранее мы сообщали, что гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET