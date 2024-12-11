Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Флориду"

На счету форварда 39 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Флоридой" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил шестую шайбу в пустые ворота гостей в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 37 матчей и набрал 39 (25+14) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET