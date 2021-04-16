Шайба Орлова не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"

Игра завершилась со счетом 5:2.

Шайба Дмитрия Орлова не спасла "Вашингтон Кэпиталз" от поражения в гостевом матче Национальной хоккейной лиги против "Баффало". Игра завершилась с результатом 5:2. Со стороны команды победителей отличились на 19, 22, 26, 34 и 60 минутах встречи Сэм Рейнхарт, Виктор Олофссон, Кейси Миттельштадт, Андерс Бьорк, Тэйдж Томпсон (забил шайбу в пустые ворота). В составе "Вашингтона" отметились голами Дмитрий Орлов (20 минута игры) и Энтони Манта (30 минута матча).

Для российского спортсмена Дмитрия Орлов заброшенная шайба стала шестой по счету в рамках текущего сезона НХЛ. Он набрал 13 очков (шесть голов и семь результативных передач) за 39 проведенных игр. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отличиться в рамках встречи с "Баффало".

В настоящее время "Вашингтон Кэпиталз" находится на первом месте рейтинга в таблице Восточного дивизиона. Клуб набрал за турнир 60 очков. "Баффало" занимает последнюю (восьмую) позицию с 29 очками.

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Видео: YouTube / SPORTSNET