Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Сиэтлом"

Матч закончился со счетом 7:3.

Шайба российского нападающего Валерия Ничушкина помогла "Колорадо" одержать победу над "Сиэтлом" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Сиэтле и завершилась с результатом 7:3 (2:0, 4:0, 1:3) в пользу денверских гостей. Форвард из РФ отличился на 7 минуте игры.

Со стороны команды победителей по дублю оформили спортсмены Андре Бураковски (5 и 26 минуты) и Кейл Макар (24 и 33 минуты). По одной шайбе в ворота оппонентов забили на 38 и 45 минутах хоккеисты забили Эрик Джонсон и Николя Обе-Кубель. Два гола зачислены на счет "Сиэтла" на 46, 49 и 56 минутах минутах благодаря действиям Джордана Эберле (46), Брэндона Танева и Колина Блэкуэлла.

Блэкуэл признан второй звездой матча. Первой и третьей звездой встречи были признаны соответственно хоккеисты Макар и Бураковски.

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