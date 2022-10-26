Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Рейнджерс"

Россиянин продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Рейнджерс" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил одну из шайб в ворота хозяев. Россиянин открыл счет в середине первого периода. Всего на его счету семь голов. Ничушкин делит первое место в списке снайперов вместе с Андреем Свечниковым из "Каролины" и Стивеном Стэмкосом из "Тампы".

В нынешнем сезоне НХЛ форвард провел семь матчей и набрал 12 очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Ванкувер".

Видео: YouTube / SPORTSNET