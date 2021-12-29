Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Эдмонтон"

Российский форвард был признан первой звездой матча.

"Торонто" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Торонто" Илья Михеев был признан первой звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде в большинстве.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел три матча и забросил три шайбы. Хоккеист восстановился после травмы, из-за которой пропустил первую половину чемпионата.

Ранее мы сообщали, что гол Тренина принес "Нэшвиллу" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORSNET