Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Эдмонтон"

"Торонто" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.
Нападающий "Торонто" Илья Михеев был признан первой звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде в большинстве.
В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел три матча и забросил три шайбы. Хоккеист восстановился после травмы, из-за которой пропустил первую половину чемпионата.
Ранее мы сообщали, что гол Тренина принес "Нэшвиллу" победу над "Вегасом".
Видео: YouTube / SPORSNET
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