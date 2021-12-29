Гол Тренина принес "Нэшвиллу" победу над "Вегасом"

Форвард провел 100-й матч за клуб.

"Нэшвилл" победил "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин забросил одну из шайб в ворота "Вегаса". Для россиянина эта игра стала сотой за клуб. Также дублем в составе победителей отметился Филип Форсберг.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел за "Нэшвилл" 34 матча и набрал 12 (7+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET