Гол Тренина принес "Нэшвиллу" победу над "Вегасом"

"Нэшвилл" победил "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин забросил одну из шайб в ворота "Вегаса". Для россиянина эта игра стала сотой за клуб. Также дублем в составе победителей отметился Филип Форсберг.
В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел за "Нэшвилл" 34 матча и набрал 12 (7+5) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Аризону".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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