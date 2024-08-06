Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Оттаву"

На счету россиянина 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" обыграл "Оттаву" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором четвертой заброшенной шайбы в ворота хозяев. "Коламбус" одержал третью подряд победу, но при этом остается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 40 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел в составе "Коламбуса" 34 матча, забросил 14 шайб и отдал 16 голевых передач. В рейтинги игроков команды форвард идет на втором месте по набранным очкам в регулярном чемпионате.

Ранее мы сообщали, что дубль Марченко принес "Коламбусу" победу над "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET