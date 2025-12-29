  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:05
122
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дубль Марченко принес "Коламбусу" победу над "Айлендерс"

0 0

На счету хоккеиста 29 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одолел "Айлендерс" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Несмотря на вторую подряд победу, "Коламбус" остается на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 33 матча, забросил 13 шайб и отдал 16 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам.

Ранее мы сообщали, что дубль Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл марченко, национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии