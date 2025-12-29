Дубль Марченко принес "Коламбусу" победу над "Айлендерс"

На счету хоккеиста 29 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одолел "Айлендерс" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Несмотря на вторую подряд победу, "Коламбус" остается на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 33 матча, забросил 13 шайб и отдал 16 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам.

Видео: YouTube / SPORTSNET