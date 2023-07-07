Дубль Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Монреалем" в серии буллитов со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. "Тампа" одержала четвертую подряд победу и поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 47 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 34 матча, забросил 17 шайб и отдал 32 голевые передачи. Россиянин идет на седьмом месте в общем зачете бомбардиров.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" разгромил "Сан-Хосе", Дорофеев набрал два очка.

Видео: YouTube / NHL