Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Айдендерс"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Айлендерс" в серии буллитов и одержал победу со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев и помог своей команде уйти от поражения.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 67 матчей и набрал 63 (26+37) очка.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" уступила "Вегасу", Кучеров отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET