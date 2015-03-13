"Тампа" уступила "Вегасу", Кучеров отметился заброшенной шайбой

"Тампа" проиграла "Вегасу" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Вегаса" на последних секундах третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 66 матчей и набрал 98 (30+68) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Бостон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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