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"Тампа" уступила "Вегасу", Кучеров отметился заброшенной шайбой

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Форвард набрал 98 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" проиграла "Вегасу" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Вегаса" на последних секундах третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 66 матчей и набрал 98 (30+68) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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