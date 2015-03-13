Шайба Кузьменко помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Бостон"

На счету хоккеиста 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал разгромную победу над "Бостоном" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 53 матча и набрал 23 (8+15) очка.

Ранее мы сообщали, что "Лос-Анджелес" одолел "Чикаго", Гавриков отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET