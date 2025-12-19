Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Ванкувер"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Ванкувер" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев во втором периоде. "Питтсбург" поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 63 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 36 матчей, забросил 13 шайб и отдал 27 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

