Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Лос-Анджелес"

Хоккеист набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одолел "Лос-Анджелес" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Питтсбург" уступал по ходу встречи со счетом 0:2, но смог отыграться и выиграть встречу. Команда идет на шестом месте в Восточной конференции.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" пять матчей, забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач.

