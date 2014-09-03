Гол и передача Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Бостон"

Хоккеист набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал победу над "Бостоном" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Томаша Гертла. "Вегас" одержал третью победу в чемпионате и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" пять матчей, забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу. В рейтинге бомбардиров хоккеист занимает девятое место.

Видео: YouTube / SPORTSNET