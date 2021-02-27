Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Коламбусом"

Его команда лидирует в Западной конференции.

"Колорадо" обыграл "Коламбус" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Для него эти голы стали первыми в новом сезоне НХЛ. "Колорадо" идет на первом месте в Западной конференции. Команда одержала четвертую победу в пяти матчах.

В нынешнем сезон НХЛ Валерий Коламбус провел в составе "Колорадо" пять матчей, забросил две шайбы и отметился голевой передачей.

Видео: YouTube / SPORSNET