"Чикаго" разгромил "Сент-Луис", Михеев набрал два очка

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Чикаго" одержал разгромную победу над "Сент-Луисом" со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Чикаго" Илья Михеев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился голевой передачей на Райана Донато. После трех поражений на старте сезона "Чикаго" одержал вторую подряд победу. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел пять матчей, забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Видео: YouTube / SPORTSNET