Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Анахаймом"

На счету хоккеиста шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" уступил "Анахайму" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Джастину Бразо, забросившему первую шайбу в ворота хозяев. "Питтсбург" вел по ходу встречи со счетом 2:0, но в итоге потерпел поражение.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" четыре матча и набрал шесть очков.

Видео: YouTube / NHL