Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Анахаймом"

"Питтсбург" уступил "Анахайму" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Джастину Бразо, забросившему первую шайбу в ворота хозяев. "Питтсбург" вел по ходу встречи со счетом 2:0, но в итоге потерпел поражение.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" четыре матча и набрал шесть очков.
Ранее мы сообщали, что "Миннесота" уступила "Далласу", Капризов забросил шайбу.
Видео: YouTube / NHL
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все