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Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Лос-Анджелес"

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Форвард набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 33 матча и набрал 26 (7+19) очков.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" уступил "Ванкуверу", Ничушкин отметился шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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