Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Лос-Анджелес"

"Питтсбург" одержал победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 33 матча и набрал 26 (7+19) очков.
Ранее мы сообщали, что "Колорадо" уступил "Ванкуверу", Ничушкин отметился шайбой.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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