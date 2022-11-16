Шайба Гаврикова в овертайме принесла "Коламбусу" победу над "Филадельфией"

Россиянин стал второй звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Филадельфией" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков был признан второй звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Шона Курали, а в овертайме забросил победную шайбу. Ему ассистировал форвард Егор Чинахов.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 15 матчей, забросил две шайбы и отдал две голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Сергачева помогла "Тампе" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET