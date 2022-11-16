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Передача Сергачева помогла "Тампе" обыграть "Даллас"

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С его передачи была заброшена победная шайба.

"Тампа" обыграла "Даллас" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. В овертайме россиянин отдал голевую передачу на Алекса Киллорна, который забросил победную шайбу в ворота "Далласа".

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 16 матчей, забросил четыре шайбы и отдал 11 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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