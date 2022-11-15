Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Чикаго"

"Каролина" обыграл "Чикаго" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота "Чикаго" в третьем периоде. Вратарь гостей Петр Кочетков отразил 27 бросков по воротам и стал первой звездой матча.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 16 матчей, забросил 12 шайб и отдал шесть голевых передач.
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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