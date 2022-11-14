Подколзин устроил драку с форвардом "Бостона"

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Нападающий "Ванкувера" Василий Подколзин впервые подрался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Бостона" "Ванкувер" уступил со счетом 2:5. На 15-й минуте встречи Подколзин сцепился с форвардом хозяев Энтони-Джоном Гриром. Попав под силовой прием соперника, россиянин вступил с ним в драку. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел 15 матчей и отдал три голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET