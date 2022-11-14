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Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Аризону"

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Россиянин набрал 22 очка в 17 матчах нынешнего сезона НХЛ.

"Рейнджерс" обыграл "Аризону" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин поучаствовал в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей. Он помог отличиться Адаму Фоксу.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 17 матчей, забросил пять шайб и отдал 17 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Сергачева принесли "Тампе" победу над "Вашингтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк аризона койотис, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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