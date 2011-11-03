Четыре очка Сергачева принесли "Тампе" победу над "Вашингтоном"

Россиянин стал первой звездой матча.

"Тампа" разгромила "Вашингтон" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев стал первой звездой матча. Россиянин забросил в первом периоде две шайбы в ворота "Вашингтона". Он также помог отличиться Никите Кучерову и Нику Пербиксу.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 15 матчей, забросил четыре шайбы и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET