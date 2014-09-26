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Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" обыграть "Вегас"

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Форвард забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев забросил одну из шайб в ворота "Вегаса". Россиянин помог своей команде сравнять счет во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 13 матчей, забросил две шайбы и отдал три голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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