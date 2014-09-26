Шайба Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Монреалем"

Россиянин забросил семь шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" уступил "Монреалю" в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил одну из шайб в ворота хозяев. Россиянин отметился результативным действием в начале третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 15 матчей, забросил семь шайб и отдал девять голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET