Шайба Гаврикова принесла "Коламбусу" победу над "Ванкувером"

Россиянин стал второй звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Ванкувер" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков был признан второй звездой матча. Россиянин помог отличиться Джастину Дэнфорту во втором периоде, а в овертайме забросил победную шайбу. Его одноклубник, форвард Егор Чинахов, отметился голевой передачей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел четыре матча и набрал два очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Малкина не помог "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET