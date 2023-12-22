Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Питтсбург"

"Вегас" одержал волевую победу над "Питтсбургом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Хозяева отыгрались в третьем периоде со счета 0:2.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 26 матчей и набрал 13 (6+7) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Вашингтон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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