Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Питтсбург"

Форвард набрал 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал волевую победу над "Питтсбургом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Хозяева отыгрались в третьем периоде со счета 0:2.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 26 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET