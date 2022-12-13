Шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Миннесоту" в плей-офф НХЛ

На счету форварда три гола в четырех матчах.

"Даллас" обыграл "Миннесоту" в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде. Счет в серии стал ничейным, 2:2.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Евгений Дадонов провел четыре матча и забросил три шайбы.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Торонто" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET