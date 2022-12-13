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Передача Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Торонто" в плей-офф НХЛ

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Форвард набрал четыре очка в трех матчах.

"Тампа" уступила "Торонто" в овертайме со счетом 3:4 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. Он помог отличиться Даррену Рэддишу, забросившему третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Никита Кучеров провел три матча и набрал четыре очка.

Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Виннипег" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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