Передача Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Торонто" в плей-офф НХЛ

Форвард набрал четыре очка в трех матчах.

"Тампа" уступила "Торонто" в овертайме со счетом 3:4 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. Он помог отличиться Даррену Рэддишу, забросившему третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Никита Кучеров провел три матча и набрал четыре очка.

Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Виннипег" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET