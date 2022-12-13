Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Виннипег" в плей-офф НХЛ

На счету форварда два очка в трех матчах Кубка Стэнли.

"Вегас" одержал победу над "Виннипегом" в овертайме со счетом 5:4 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Майкла Амадио, забросившего победную шайбу в ворота хозяев в овертайме. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел три матча и набрал три очка.

Ранее мы сообщали, что два ассиста Орлова помогли "Бостону" выйти вперед в серии против "Флориды".

Видео: YouTube / SPORTSNET