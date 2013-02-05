Шайба Цыплакова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Торонто"

"Айлендерс" обыграли "Торонто" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.
Нападающий "Айлендерс" Максим Цыплаков помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Максим Цыплаков провел 34 матча и набрал 19 (7+12) очков.
Ранее мы сообщали, что "Бостон" обыграл "Баффало", Задоров отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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