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Шайба Цыплакова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Торонто"

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Форвард забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" обыграли "Торонто" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Айлендерс" Максим Цыплаков помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Максим Цыплаков провел 34 матча и набрал 19 (7+12) очков.

Ранее мы сообщали, что "Бостон" обыграл "Баффало", Задоров отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: максим цыплаков, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк айлендерс, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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