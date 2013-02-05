"Бостон" обыграл "Баффало", Задоров отметился передачей

На счету защитника 9 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал победу над "Баффало" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Бостона" Никита Задоров помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Чарли Койла, забросившего первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 35 матчей и набрал 9 (2+7) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" разгромить "Миннесоту".

Видео: YouTube / SPORTSNET