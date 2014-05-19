Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" разгромить "Миннесоту"

"Виннипег" разгромил "Миннесоту" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.
Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 35 матчей и набрал 19 (9+10) очков.
Ранее мы сообщали, что гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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