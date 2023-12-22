  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
36
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Чинахова помогла "Коламбусу" разгромить "Вегас"

0 0

На счету россиянина 29 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Вегасом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбус" Егор Чинахов принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором пятой шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 49 матчей и набрал 29 (16+13) очков.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" обыграл "Филадельфию", Бучневич забросил победный буллит.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: егор чинахов, национальная хоккейная лига, хк вегас голден найтс, хк коламбус блю джекетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии