Шайба Чинахова помогла "Коламбусу" разгромить "Вегас"

На счету россиянина 29 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Вегасом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбус" Егор Чинахов принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором пятой шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 49 матчей и набрал 29 (16+13) очков.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" обыграл "Филадельфию", Бучневич забросил победный буллит.

Видео: YouTube / SPORTSNET