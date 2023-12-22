Шайба Чинахова помогла "Коламбусу" разгромить "Вегас"

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Вегасом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.
Нападающий "Коламбус" Егор Чинахов принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором пятой шайбы в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 49 матчей и набрал 29 (16+13) очков.
Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" обыграл "Филадельфию", Бучневич забросил победный буллит.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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