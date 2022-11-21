Шайба Чинахова помогла "Коламбусу" обыграть "Флориду"

Россиянин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" обыграл "Флориду" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в ворота гостей. Россиянин отметился результативным действием в середине первого периода. Его одноклубник, вратарь Даниил Тарасов отразил 44 броска.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 18 матчей, забросил три шайбы и отдал семь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Малкин отметился шайбой в 1000-м матче в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET