Малкин отметился шайбой в 1000-м матче в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин покорил отметку в 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В игре против "Чикаго" его команда одержала победу со счетом 5:2. Россиянин был признан второй звездой встречи. Во втором периоде Малкин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Всего за карьеру в лиге форвард набрал 1166 (452+714) очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 19 матчей, забросил восемь шайб и отдал 12 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что передача Капризова принесла "Миннесоте" победу над "Каролиной".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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