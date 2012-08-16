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Малкин отметился шайбой в 1000-м матче в НХЛ

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Россиянин помог своей команде обыграть "Чикаго".

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин покорил отметку в 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В игре против "Чикаго" его команда одержала победу со счетом 5:2. Россиянин был признан второй звездой встречи. Во втором периоде Малкин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Всего за карьеру в лиге форвард набрал 1166 (452+714) очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 19 матчей, забросил восемь шайб и отдал 12 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова принесла "Миннесоте" победу над "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, рекорд, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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