Передача Капризова принесла "Миннесоте" победу над "Каролиной"

Россиянин набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Каролину" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов поучаствовал в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Сэму Стилу в концовке третьего периода. Победную шайбу в овертайме забросил Алекс Голигоски.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 18 матчей, забросил 10 шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET