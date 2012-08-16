Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Виннипег"

Россиянин стал второй звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой встречи. Он помог своей команде открыть счет в третьем периоде. С передачи россиянина шайбу забросил Джейсон Цукер.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 18 матчей, забросил семь шайб и отдал 12 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Бучневич признан первой звездой матча с "Анахаймом".

Видео: YouTube / SPORTSNET