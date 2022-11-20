Бучневич признал первой звездой матча с "Анахаймом"

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич помог своей команде обыграть "Анахайм" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.
Россиянин был признан первой звездой матча. Он отметился дублем в ворота "Анахайма", а также отдал две голевые передачи. "Сент-Луис" одержал шестую победу подряд в чемпионате.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 12 матчей, забросил четыре шайбы и отдал семь голевых передач.
Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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