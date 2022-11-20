  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:05
186
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нэшвиллом"

0 0

Россиянин забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Нэшвилл" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров поучаствовал во всех трех голах своей команды. Россиянин забросил первую шайбу команды, а также отдал две голевые передачи. С его ассиста Стивен Стэмкос вырвал для гостей победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 18 матчей, забросил 10 шайб и отдал 18 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кузьменко помогли "Ванкуверу" победить "Лос-Анджелес" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк нэшвилл предаторз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии