Две передачи Кузьменко помогли "Ванкуверу" победить "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 4:1. В составе команды победителей голами в воротах оппонентов отметились на 26 и 35, 31 и 46 минутах встречи спортсмены Элиас Петтерссон и Брок Бесер. Оба хоккеиста отметились дублями. От проигравших на 34 минуте отличился Блейк Лизотт.

Российский нападающий из "Ванкувера" Андрей Кузьменко дважды ассистиовал Петтерсону. В первой шайбе в процессе также принимал участие форвард из России Илья Михеев. В общей сложности за текущий сезон НХЛ у Кузьменко записано 13 очков (за 7 забитых шайб и 6 результативных передач) в 17 проведенных матчах. У Михеева в арсенале находятся 9 баллов (4+5) в 15 играх.

Сейчас "Лос-Анджелес" занимает второе место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона с 23 баллами в 20 ледовых встречах. "Ванкувер" располагается на шестой позиции с 15 очками после 18 встреч.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

