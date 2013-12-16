Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с "Сент-Луисом"

Игра закончилась со счетом 5:4.

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Сент-Луису" в рамках игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Капитан команды, российский нападающий Александр Овечкин набрал три очка. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. От "Сент-Луиса" шайбы в ворота оппонентов забросили на 5, 8, 12, 39 минутах спортсмены Брэйден Шенн, российский форвард Павел Бучневич, Тори Круг, Райан О"Райлли. В столичном составе за встречу отличились на 36, 38 и 56, 57 минутах Александр Овечкин, Джон Карлсон (оформил дубль), Конор Шири. Изначально "Вашингтон" смог отыграться со счета 2:4, забросив в третьем периоде две шайбы в течение минуты. Однако Павел Бучневич стал автором победного броска в серии буллитов. Таким образом "Вашингтон" потерпел третье поражение подряд.

Стоит уточнить, что Александр Овечкин забросил свою 789-ю шайбу в профессиональной карьере НХЛ. Сейчас он находится на третьей позиции в списке лучших снайперов. Сегодня он также отметился двумя голевыми передачами, его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов реализовал один пас. У "Сент-Луиса" две голевые передачи отдал Владимир Тарасенко, одну - Иван Барбашев.

Гол и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Чикаго".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET